Orbán zvýší důchody o 15 procent

„Kvůli neúspěšným sankcím Bruselu zuří energetická krize v celé Evropě. To nás znepokojuje a nás, Maďarů, se to dotýká. Musíme se chránit. My Maďaři chráníme rodiny pomocí cenových stropů a snižování účtů za energie, ale přitom nesmíme zapomínat, že Maďarsko má velké cíle, které přesahují těžké časy. Jedním z těchto velkých cílů je zajistit, aby důchodci mohli žít důstojně a zachovat si hodnotu svých důchodů,“ citoval další slova premiéra server V4na.com.