Úsporný tarif jako motivace šetřit energie, navrhuje Síkela

Úsporný tarif by mohl do budoucna fungovat jako finanční motivace pro domácnosti, aby šetřily s energiemi. Před středečním jednání vlády o takovém záměru informoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Do konce letošního roku bude úsporný tarif fungovat v původní schválené podobě, domácnostem tak ušetří v průměru 4000 korun. V příštím roce ho nahradí schválené stanovení maximálních cen elektřiny a plynu. V zálohách za energie by se mělo zastropování projevit už od letošního listopadu.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).