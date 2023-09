Tvrdá data: Hospody zdražily za poslední roky o třetinu, nejvíc polévku a guláš

Jestliže v roce 2019 byla průměrná cena polévky 36 korun, letos v srpnu to již bylo 54 korun, což představuje nárůst o 51 procent. Podobně markantní zdražení lze vidět i u burgerů, respektive gulášů. Jestliže v roce 2019 se burger prodával v průměru za 139 korun, minulý měsíc to již bylo 201 korun, což je nárůst 45 procent. Pro doplnění - guláš podražil z průměrných 119 na 169 korun, tedy o 42 procent.

Podle společnosti to může být způsobenou změnou typického chování lidí, kteří více chodí do podniků odpoledne nebo v podvečer. To je také častěji zavede více do kaváren, kterým podle dat tržby v červenci a srpnu vzrostly meziročně o čtyři procenta.