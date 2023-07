Karty versus hotovost. Lidé stále častěji chodí bez peněz, cash only je jen sezónní záležitost

„Nárůsty vidíme dlouhodobě z měsíce na měsíc. V lednu to bylo 64 procent, loni v červnu 54 procent. Platby kartou jsou tedy jasně na vzestupu. Lidé jsou zvyklí stále častěji chodit bez hotovosti, většina platí mobilem a do podniků, které jim tohle neumožňují, zkrátka vůbec nepůjdou,“ řekl Novinkám ředitel společnosti Petr Menclík.

Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci různých letních kempů nebo některých festivalů. Ostatně sociálními sítěmi před pár dny proběhly fotografie zachycující dlouhé fronty před bankomatem na hudebním festivalu Beats for Love v Ostravě. Přitom například organizátoři Colours of Ostrava se letos vydali přesně opačnou cestou a uvnitř areálu se bude platit pouze kartou.

Jestli mě Beats for Love v něčem zklamaly, tak jednoznačně v placení a možnostech výběru peněz. Nejen, že přístupem cash only doslova říkají: ,,oje*áváme stát,’’ ale ještě k tomu vás nechají si vybrat v těch nejvíce profláknutých podvodných bankomatech na světě. 🙃 pic.twitter.com/2R4SwZ7u2a

Podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka se nabízí dvě vysvětlení, proč některé podniky odmítají bezhotovostní platby. „Tím prvním je snaha ušetřit na poplatcích, což se mi ovšem moc nezdá. Při dnešním konkurenčním boji jsou náklady na bezhotovostní platby nízké a v podstatě prodejci šetří čas, a nakonec i peníze. Druhým důvodem by mohl být zájem nedávat vše do účetnictví, když už tu nemáme povinné EET. Hotovostní platby jsou obecně hůře vystopovatelné, a proto s koncem EET mohly opět nabývat na oblibě,“ sdělil Novinkám.

Menclík poukazuje na další faktor, který může v celé problematice hrát podstatnou roli, a to je sezónnost. „V létě je nejvíce vidět procento podniků, které karty neakceptují. Jsou to především sezónní provozy, které otevírají právě jen v létě a často je provozuje starší generace, která si s novými technologiemi nerozumí,“ řekl.

Někteří restauratéři často obhajují svůj postoj nepřijímat karty tím, že nemusí platit žádné poplatky za provoz terminálů. Jak už ovšem Dufek zmínil, náklady na bezhotovostní platby jsou nízké. Do karet podnikům v tomhle směru hraje i vysoká inflace, takže náklady na poplatky mohou snadněji schovat do vyšších marží.

Novinky požádaly Dotykačku o modelový příklad: Jaká částka při platbě kartou ve výši 200 Kč bude podniku stržena, když se sečtou veškeré poplatky? Odpovědí bylo, že pokud by se vzaly v úvahu všechny výše zmíněné faktory (platba českou debetní kartou Mastercard k osobnímu účtu), tak by poplatek činil zhruba 2,90 Kč, neboli 1,45 procenta. V případě vyšších plateb je procento ještě nižší, například u 1000 Kč by to bylo 9,82 Kč, tedy méně než jedno procento.