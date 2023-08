Sucho v Evropě na kontinentě ohrožuje hlavní říční trasu pro obchod

Rýn pramení ve Švýcarsku, protéká šesti evropskými zeměmi, včetně Německa, až do nizozemského přístavu Rotterdam. S klesající hladinou vody se snižuje kapacita lodí a rostou náklady na přepravu, píše CNBC . Když hladina vody klesá, tak se ceny zvyšují. Minulý měsíc rejdařské firmy jako Maersk a Hapag-Lloyd uvedly, že nízký stav vody v řece Rýn znamená příplatky, které přenesou na zákazníky.

„Objem lodní dopravy na Rýnu byl v posledních zhruba 20 letech víceméně konstantní,“ uvedl analytik společnosti McKinsey Tim Beckhoff. „A od roku 2021 už vidíme meziroční pokles. Je to trend, který bude pravděpodobně pokračovat,“ dodal.

Jednou z možností je přechod na jinou dopravu, ale to je nákladné. Ekonom Deutsche Bank Marc Schattenberg uvádí, že velká loď na Rýnu o délce přibližně 135 metrů a ponoru tři metry, což je maximální hloubka plavidla, může přepravit zhruba 2700 tun nákladu. Pro přepravu stejného nákladu po silnici by podle jeho výpočtu bylo zapotřebí zhruba 110 velkých nákladních aut.

Náklady na přepravu tuny nafty po Rýnu do Karlsruhe na jihozápadě Německa se od května do poloviny července zdvojnásobily a dosáhly zhruba 50 eur (1200 Kč), upozornil Schattenberg. „Po Rýnu se přepravuje značné množství topného oleje a nafty. V regionech, které jsou tímto způsobem zásobovány, to vyvolává značný tlak na ceny těchto produktů,“ řekl.