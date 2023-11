Stát pošle přes zaměstnanecké benefity bankám stamiliony

Úpravu provází řada nejasností. Není třeba vůbec zřejmé, jak s částkou určenou na bankovní produkt nakládat, pokud organizace nikoho s připojištěním na stáří nemá. A to už je konsolidační balíček, z něhož změny vyplývají, v Senátu.

Mají průšvih s důchodovou reformou a chtějí, aby si lidi na ten důchod připláceli Markéta Seidlová, místopředsedkyně odborů ve školství

Proti změně brojí odbory. „Poukazujeme na to, že stát nutí zaměstnance, aby si to penzijko udělali. Ale pozor, tady státní peníze jdou do soukromých firem,“ řekla Právu Markéta Seidlová, místopředsedkyně odborů ve školství, kde je nejvíc státních zaměstnanců.

„Poté, co snížili objem peněz na benefity, chceme, aby alespoň vyňali tu povinnost dávat to na penzijko,“ dodala.

Benefity budou jen do 20 tisíc korun ročně

Dosud stát dodával na benefity pracovníků veřejné sféry částku odpovídající dvěma procentům celkového objemu peněz určeného na platy. Do takzvaného Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tak směřovalo přes pět miliard korun. Zaměstnavatelé po dohodě s odboráři pak rozhodovali, jak peníze využít. Většinou se jedná o stravenky, příspěvky na rekreace, sportovní aktivity, lístky do divadla nebo na fotbal.

Od ledna jen jedno procento

Od ledna to má být už jen jedno procento. Podle ministerstva financí činí úspora 2,6 miliardy korun. Pro produkty k zajištění na stáří je tedy ve hře 1,3 miliardy. „Podle stávající vyhlášky lze prostředky FKSP využívat pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Nově se podmínka bude týkat i dlouhodobého investičního produktu,“ řekla Právu mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

V rámci tohoto nového daňově zvýhodněného produktu, který budou nabízet banky a investiční společnosti, bude možné se na stáří zajišťovat i pomocí investic například do akcií či dluhopisů.

Odborům se ale povinné střádání na stáří na úkor benefitů nelíbí, protože podle nich to nemusí být nejvýhodnější. „Nevidíme jediný důvod, proč veřejné prostředky určené na rozvoj zaměstnanců posílat do fondů soukromých subjektů, jejichž výnosnost a atraktivita jsou přinejmenším pochybné,“ sdělil Právu Pavel Bednář, šéf Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Expertka: Tisícovka na penzijko už pro lepší důchod nestačí

„Představa, že vázání části přídělu na produkty spoření na stáří u mladší generace, o kterou tento sektor potřebuje doplnit, zvýší zájem o takové produkty, je naprosto iluzorní,“ dodal.

Ani místopředseda policejních odborů Milan Synek nebyl nadšený. „Povinné vázání na připojištění se nám nezdá úplně ideální. Řada lidí to nechce. Třeba by ty peníze využila jinak. Takhle budou nuceni si to připojištění platit, protože jinak peníze z fondu nedostanou,“ řekl.

„Není nástroj, jak donutit člověka, aby si penzijní připojištění uzavřel. A co pak bude s nespotřebovanými penězi? A co se stane, když budeme mít s penzijkem jen dva lidi ze sta? To dostane každý na účet sto tisíc?“ divil se šéf hasičských odborářů Jiří Jílek. Podle Seidlové však existují třeba školy, kde nemá penzijní připojištění vůbec nikdo. „Není divu, mladší se do toho nehrnou a starší už také ne,“ podotkla.

K čerpání příspěvků z FKSP má být nová metodika. Proč se opatření zavádí, ministerstva neuvedla. Resort práce a so­­ciálních věcí odkázal na ministerstvo financí s tím, že pod něj daná problematika spadá.

„Vláda s námi nejedná“

Ministerstvo financí ponechalo otázku bez odpovědi. Mluvčí resortu Krušinová pouze sdělila, že „k opatření došlo na základě shody koaličních stran“. „Zaměstnanci, kteří mají penzijní připojištění, ho využijí. Ostatní mají možnost si nějaký penzijní produkt sjednat,“ dodala.

Ani odboroví předáci jednoznačné vysvětlení nemají. „Vláda s námi nejedná. Ale brzy bychom měli mít jednání s panem ministrem vnitra a budeme se ho na to ptát. Jsem zvědav, co nám odpoví,“ uvedl Jílek.

Seidlová možnou odpověď má: „Mají průšvih s důchodovou reformou a chtějí, aby si lidi na ten důchod připláceli.“

„Vnímáme to velice negativně. Přicházíme o poslední benefity, jimiž třeba policie byla schopna trochu konkurovat soukromým firmám, které poskytují řadu dalších benefitů. A to stále nejsme schopni doplnit plánované stavy policistů,“ povzdychl si Synek.

Bednář pak varoval před odlivem pracovníků, který by mohl znamenat zhoršení kvality a dostupnosti veřejné správy a služeb pro občany.