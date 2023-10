Vláda už našla provozní úspory za deset miliard

„Podle výsledku hospodaření za první tři kvartály se zdá, že by vláda mohla dodržet plánovaný deficit a v případě státního rozpočtu se udržet pod 300 miliardami. Myslím si, že tato hranice je pro vládu natolik důležitá, že pokud by vývoj i kvůli horším ekonomickému vývoji směřoval nad naplánovaných 295 miliard, přijde s dodatečnými škrty, případně rozloží v čase výdaje tak, aby nezasáhly do výsledku letošního roku,“ řekl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš.