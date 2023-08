Benefity budou jen do 20 tisíc korun ročně

„Pokud bude zaveden limit ve výši poloviny hrubé mzdy, a dnes hovoříme o 20 162 korunách, tak budou zaměstnavatelé benefity poskytovat maximálně do této částky. Není to optimální, protože v přepočtu na roční hrubou mzdu se jedná pouze o čtyři procenta. Řada zaměstnanců dostává dnes benefity ve větší výši,“ sdělila Právu generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová.

Objem benefitů v ekonomice podle ní není přesně znám. „Ale při deseti miliardách by to byl výpadek miliardy. Pokud benefity tvoří jen pět procent z celkového objemu mezd, což je velmi konzervativní odhad, jde o částku v řádu okolo deseti miliard korun,“ uzavřela Svobodová.

Volnočasové benefity podle ní využívají přibližně tři miliony zaměstnanců v Česku, tedy tři čtvrtiny. K nejoblíbenějším patří příspěvky v oblasti zdraví, například na zubní ošetření, rehabilitace nebo vitaminy. Zaměstnanci ale oceňují i podporu sportovních aktivit či vzdělávání, doplnila Svobodová. Už dříve upozorňovala na to, že pokud by stát zrušil daňové zvýhodnění benefitů úplně, firmy by je přestaly poskytovat, protože by to pro ně bylo nákladné.