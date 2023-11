Expertka: Tisícovka na penzijko už pro lepší důchod nestačí

Když je mi třicet let a na důchod si chci naspořit tři miliony korun, a počítám s ročním zhodnocením 4 %, musím si měsíčně odkládat 4 700 Kč. Ve čtyřiceti je to už 9 000 Kč. Jako přilepšení na průměrných 20 let v důchodu mám pak kolem 12 500 Kč měsíčně. S ohledem na současnou inflaci je každému jasné, co bude možné si za 20 let za takovouto částku koupit.