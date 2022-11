Stát pomůže nejslabším s energiemi

Podle Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky, který je zároveň poradcem ministerstva práce a sociálních věcí, by se speciální pomoc s cenami mohla týkat i dalších osob.

„Například vdov, vdovců, matek samoživitelek nebo případně otců samoživitelů a dalších, kteří již jsou v rámci systému sociálních dávek,“ řekl. „Ohrožené domácnosti by pak mohly mít nárok na levnější cenu elektrické energie, tak aby pro ně byla dostupnější,“ dodal.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odhaduje, že by se větší pomoc státu mohla týkat 250 až 300 tisíc obyvatel. Na podporu by lidé podle jeho slov mohli dosáhnout možná už od počátku příštího roku.

„Na definici zranitelného zákazníka pracujeme společně s ministerstvem práce a sociálních věcí. Bude součástí návrhu novely energetického zákona, návrh bude předložen vládě v řádu několika týdnů,“ odpověděla Právu Miluše Trefancová z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na dotaz, koho všeho by se věc mohla týkat.

U těžce zdravotně postižených lidí by podle Sedláka mohlo zařazení mezi zranitelné zákazníky zabránit odpojení např. dýchacích přístrojů od sítě kvůli nezaplacení elektřiny, což by pro ně mohlo být osudové. Mohli by získat třeba dalších šest měsíců na vyřešení záležitosti.