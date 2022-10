Klienti Bohemia Energy dál čekají na odškodnění

„Stále jsme ve fázi, kdy čekáme na insolvenční řízení, u něhož jsme se domnívali, že nastane daleko dříve, a Bohemia Energy to na sebe prohlásí. Kvůli absenci zákona o hromadných žalobách je velmi těžké u soudů uplatňovat nároky jednotlivých lidí zvlášť,“ řekl Právu Jan Eisenreich, advokát právnické společnosti LitFin, skrze niž se klienti BE náhrady vzniklých škod domáhají.

LitFin od loňského října shromažďoval bývalé klienty Bohemia Energy, kteří se dostali do nejistoty kvůli zastavení dodávek elektřiny či plynu. Nárok na odškodnění by měl podle právníků vzniknout na základě smlouvy na dodávku energií, kterou dodavatel nedodržel, a řada klientů musela za nevýhodných podmínek a násobných cen přejít ke konkurenci.

Kvůli absenci zákona o hromadných žalobách firma od loňského října nabízela možnost jít alternativní cestou kvazihromadné žaloby, při níž by se spojovalo více řízení pod jednu spisovou značku. Za úspěšné řízení by si pak z vymožené částky vzala podíl 33 procent u domácností a 25 procent u firemních zákazníků.

„S pohledávkami, které máme od konečných zákazníků, je poslat do insolvence nemůžeme nijak jednoduše, protože to by se shluklo do prokazování před soudem, že tam daná škoda skutečně vznikla, a to je velmi finančně náročné. Kvůli absenci zákona o hromadných žalobách je velmi těžké u soudů uplatňovat nároky jednotlivých lidí zvlášť,“ doplnil advokát.