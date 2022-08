Smlouvy na spotové ceny mohou přijít draho

V pondělí to po jednání s šéfem Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislavem Trávníčkem uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Zástupci ERÚ nám také uvedli případy, kdy dodavatelé energií převedli odběratele na spotový kontrakt, aniž je o tom dopředu informovali. Loni dokonce docházelo k tomu, že domácnosti na spotové ceny převedli zprostředkovatelé, aniž o tom domácnost měla tušení. Stačila jim i několik let stará plná moc,“ podotkl Síkela.

„Navíc dochází k tomu, že klientům říkají, že ze spotových kontraktů nemohou odejít. Nechci zavést absolutní zákaz, ale formu výpovědní lhůty. Pokud se zákazník rozhodne odejít, po uplynutí určité lhůty tu možnost dostane,“ dodal. Chce to umožnit co nejdříve a v řádu několika týdnů úpravu navrhnout vládě.

„Z naší kontrolní praxe vyplývá, že problémy nejsou přímo ve výpočtu záloh. Problémem jsou vysoké ceny a zákazníci, kteří byli převedeni na spotové ceny, ať už o tom nevěděli, anebo podepsali smlouvy, kterým nerozuměli. Poprvé se dostávají k tomu, kolik by měli platit, až když je jim předloženo, jakou mají mít úhradu záloh,“ prohlásil Trávníček.

Jiní zase nechají zákazníky podepsat dodatek ke smlouvě, kde se produkt mění na spotový, aniž by je seznámili s tím, co to pro ně znamená.