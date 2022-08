Je to jeden z nejnáročnějších úkolů. Fiala apeloval na diplomaty kvůli energetice

Fiala uvedl, že v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině očekává v dalších měsících narušování dodávek energetických surovin do Evropy. Suroviny Rusko využívá coby páky k dosažení vlastních imperiálních cílů.

Podle premiéra je třeba hledat celoevropské řešení, u něhož bude nezbytná solidarita. „Bez spolupráce nemůže Česká republika vyhrát,” uvedl Fiala a připomněl, že v okamžiku, kdy by kvůli energetické krizi padl jeden z členských států, „padnou do propasti i ostatní, a tomu musíme zabránit”.

Jakkoliv to bude obtížné, je podle premiéra současná situace šancí na změnu. ČR se může zasadit o to, aby byl obnoven zájem o jádro, byly dále rozvíjeny ekologické zdroje a aby ČR dosáhla energetické suverenity. Potenciál investic do ekonomiky i výzkumu je podle Fialy i úkolem pro velvyslance.