Na energie do konce roku až 5000 korun

Návrhem ministerstva průmyslu a obchodu se bude zabývat vláda ve středu 24. srpna. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že parametry úsporného tarifu vláda zveřejní do konce srpna. Podle dobře informovaného zdroje Práva by to mělo být právě příští středu.

Celkem má jít na pomoc lidem 66 miliard, z toho letos to má být 10 miliard a 30 na začátku příštího roku. Od října až do konce příštího roku by navíc měly všechny domácnosti ušetřit 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny. To by mělo státní rozpočet vyjít na více než dvacet miliard.