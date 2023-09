Smartwings vyklízí ranveje. Z regionálních letišť už létat nebudou

Přerušení spolupráce se Smartwings by se mohla dotknout především letiště v Plané u Českých Budějovic, odkud se létá od srpna vůbec poprvé, a to do Turecka a Řecka. Právě v příští sezoně by měl přibýt i Egypt, Tunis nebo Bulharsko.

„Zprávu o ukončení letů Smartwings z našeho letiště už nějakou dobu mám a nyní se objevila v médiích. My jsme už mezitím komunikovali s Čedokem a máme potvrzeno, že tato cestovní kancelář už situaci řeší. Má tedy zajištěny jiné letecké společnosti na všechny destinace. Pokračuje prodej všech zájezdů a nemáme jakoukoliv zprávu, že by lety i v příštím roce měly být ohroženy,“ uklidňoval situaci také hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Podle něho je rozhodnutí českých aerolinek smutné. „Spíše to považuji za krok, kterým si společnost Smartwings vymezuje pozici, a zřejmě se jedná o boj na trhu. Je to sice soukromá společnost, ale také česká společnost, která v době covidu okamžitě běžela za vládou a křičela, že chtějí dotační peníze, a to samozřejmě byly peníze i od občanů z Jihočeského nebo Karlovarského kraje. Dostali desítky milionů korun v dotacích. V momentě, kdy se jim daří, chovají se tak, aby to pro ně bylo co nejvíce výtěžné. Přijde mi to prostě nefér,“ kritizoval dopravce hejtman.