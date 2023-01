Stále více Čechů na přelomu roku míří k moři

I když Česko trápí rekordně vysoká inflace, zdá se, že klientelu, která si může dovolit zimní exotiku, ještě napnutý rodinný rozpočet tolik neomezuje. Ačkoliv už dříve začal trend, že lidé cestují na trochu kratší dovolené. Na počtu cestujících se to ale neprojevilo.

„Jakmile poleví sezóna dešťů, očekáváme také čím dál větší zájem o zájezdy na Madagaskar,“ dodala pro Právo. Do obou destinací se létá z Česka přímými lety.

Čedok zase začal na Vánoce provozovat přímý charter z Prahy do Thajska. Podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové byl první let vyprodaný a do oblasti Krabi přepravil 300 pasažérů.