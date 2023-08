Z Plané u Budějovic se konečně létá na dovolenou

Na cestujících, kteří přišli ve středu už dvě hodiny před odletem do odbavovací haly, bylo znát, že cesta letadlem do světa z Českých Budějovic je pro ně naprosto výjimečná. „Jsem rodilá Budějčanda a moc jsem se těšila, že jednou poletím od nás do světa na dovolenou. Myslím, že České Budějovice si takové mezinárodní letiště zaslouží a budeme i tak trochu slavný,“ sdělila Právu před odletem do Turecka Monika Dvořáková.

Podobně pojali cestu i další dovolenkáři. „Ušetřili jsme si cestu do Prahy a všechno je tak na čas daleko méně náročné. Museli bychom vlakem a unavení už bychom v podstatě přijížděli na letiště, takhle je to daleko pohodlnější,“ podotkla Iva Vopalecká z Českých Budějovic. Naprostá většina ze 180 cestujících ve středečním letu byla z jihu Čech. Právě Jihočeši čekali na zahraniční velké lety z Plané dlouhých sedmnáct let a ve středu se přišli podívat i zvědavci na přistání a odlet boeingu. U plotu před přistávací plochou se jich tísnilo několik desítek.

„Provoz regionálního letiště není nic jednoduchého, ale my tady oživujeme, co tady máme. Nemusíme už cestovat čtyři hodiny dopředu do Prahy. Je to v podstatě historický okamžik pro Jihočechy a České Budějovice,“ konstatoval před prvním letem hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Stejného mínění byl i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Tento den dokazuje, že je možné naplňovat vize,“ zdůraznil Kupka.

Do letiště dlouho pouze tekly peníze

Letiště v Plané měla v držení armáda a v roce 2006 tam město České Budějovice a Jihočeský kraj založily společnost, která se měla specializovat na civilní letectví. Dlouhých sedmnáct let se však o možnosti letů do zahraničí většími letadly pouze diskutovalo. Do letiště tekly z města i kraje nemalé finanční prostředky. Investice a provoz během let dosáhly téměř dvou miliard korun, a i přesto, že byly vybudované terminály nebo budova ředitelství, přistávala tam pouze malá letadla a na heliportu letečtí zdravotní záchranáři. Ještě letos v lednu tam bylo krizové centrum pro uprchlíky z Ukrajiny.

Výraznější změny směřující k letům do zahraničí nastartovalo až současné vedení Jihočeského kraje, které odkoupilo podíl ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice od města. Nakonec hejtman Martin Kuba zjistil, že letiště může být řízeno i ze vzdálené věže, a nemusí proto zdlouhavě usilovat o některé certifikace. „Zlomová byla jednání s lidmi z Řízení letového provozu a Úřadu pro civilní letectví. Vždy jsem tvrdil, že za investicemi nebyla připravenost politické reprezentace a managementu letiště vlastně si připustit, jak složité je projít všemi certifikacemi. Roky jsme poslouchali, jak certifikujeme a certifikujeme a bylo jasné, že takhle bychom nikam nedošli. Letiště jsme propojili s Řízením letového provozu, které nám se vším pomůže a do budoucna budeme mít letiště řízené ze vzdálené věže,“ vysvětlil Právu hejtman.

Foto: Pavel Orholz, Právo První cestující vyrazili ve středu z Plané u Českých Budějovic do turecké Antalye.

Podotkl, že řízení ze vzdálené věže by se mělo postupně zavádět i v Karlových Varech nebo v Brně. Součástí změn byla výměna ředitele společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, když v březnu přišel Ivan Trhlík. Ten se svým týmem zaměstnanců připravil vše na první velké lety. Na letišti v Plané mají cestující k dispozici zdarma parkování i kyvadlovou dopravu. Odbavovací budova působí útulným dojmem, když tam jsou tři terminály a také restaurace. Na jeden let se počítá se nyní 180 pasažéry.

Podle hejtmana by mělo letiště postupovat ve svém rozvoji skromně dopředu. „Nechci malovat růžové scénáře, já jsem v tomto opatrný. Budeme dělat, aby toto regionální letiště sloužilo Jihočechům a ekonomicky prosperovalo. O budoucnosti rozhodne ještě pár složitých kroků,“ doplnil Kuba.

V ČR je dosud pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.