Skláři volají SOS. Hrozí, že kvůli cenám energií nebude sklo

„Sklárny tento rok už zdražovaly třikrát a je avizováno další zdražení. Jsou to nárůsty vždy o desítky procent. Nikdo už ale ani neví o kolik, kdy a co bude. V pondělí je to nějak a v úterý už úplně jinak,“ shrnul pro Právo situaci ve sklářství šéf ateliéru Ondřej Žampach, který sklo dále zpracovává a je členem Asociace malých a středních podniků, jež vládu na alarmující ceny energií upozorňovala už letos v únoru.

„Zálohy na elektřinu jsme měli do srpna 15 900 korun měsíčně, od září 45 900 korun. Plyn v prosinci stál 460 korun za megawatthodinu, od ledna 1647 korun. Od října nám končí fixace a má to být pět tisíc. Novou fixaci nám nikdo nedá,“ popisuje Červený.

Z celkových 45 tisíc korun za plyn loni to tak ve sklárně letos vyleze na 145 tisíc a příští rok to Červenému vychází na 315 tisíc. „Teď nevyděláváme na nic jiného než na energie,“ utrousí.

Nově podle odhadů dá za zálohy na energie 1,5 milionu Kč ročně. „A to nevíme, co budeme doplácet. Navíc kartonové obaly od ledna zdražily o 30 %, suroviny o dalších 50 %,“ dodal Červený. Doufá, že přežijí z úspor.

Při otázce, zda věří pomoci od vlády, jen mávne rukou. „Jestli to bude jako za covidu, dvacet stránek papírů a každý měsíc je pořád o něčem přesvědčovat, tak je to o ničem. To není pomoc. A když nám dají šestnáct tisíc korun měsíčně? Náplast o ničem, když se podíváme, co vydělávají energetické firmy, to je trapné,“ soudí sklář Červený.