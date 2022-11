Síkela jednal v Alžírsku o dodávkách plynu do Česka

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v Alžírsku jednal o dodávkách plynu do České republiky. Debaty jsou na úrovni předběžných návrhů smluv, nyní se diskutuje o množství, délce kontraktu a cenách, řekl Síkela novinářům při příchodu na středeční zasedání vlády. Alžírsko by do budoucna mohlo pokrývat až 30 procent celkových dodávek do ČR, míní.

Foto: Milan Malíček, Právo Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela