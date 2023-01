Šéf Teplárenského sdružení: Teplo by lidem mělo ve druhém pololetí zlevnit

Ceny dálkového tepla letos razantně vzrostly, někde i na více než dvojnásobek…

Dramaticky se to liší podle zdroje. U výroby tepla z biomasy se zdražovalo o 20 procent až polovinu, u černého uhlí o 50 procent. U hnědého uhlí to bylo o 15 až 30 procent a u plynu 70 až 220 procent. Ale třeba u hnědého uhlí někteří dodavatelé zdražili třeba jen o pět procent. Jsou i některé teplárny využívající plyn, které nezdražily, protože měly dobrou smlouvu a jejich dodavatel jim nevypověděl smlouvu. Takových tepláren je ale strašně málo.

Z čeho se teplo v Česku nejvíc vyrábí?

Asi 55 procent je z uhlí, čtvrtina z plynu a zbytek je biomasa, odpady a podobně.

Stát chce dát teplárnám dotaci až 17 miliard, kterou by měly využít na snížení cen zákazníkům. Nejprve ji ale musí schválit Evropská komise. V jaké je to teď fázi?

Zatím se připravují podklady pro notifikaci a počítám, že by se ten materiál měl příští týden poslat Evropské komisi. Mělo by být rozhodnuto možná během dvou měsíců. Pokud se to podaří prosadit, ceny klesnou.

Kdy?

Do cen by se to mělo promítnout v druhé polovině roku. Vláda schválila program, ten se musí notifikovat, potom je potřeba vypsat výzvy, teplárny budou podávat žádosti, pak dostanou peníze a až následně se to bude promítat do cen pro zákazníky.

O kolik teplo zlevní?

To zatím nelze říci, protože teď se teprve diskutuje o tom, jak se budou dotace rozdělovat, jakých nákladů se budou týkat a do jaké výše nákladů.

Mohlo by zlevnit i proto, že na trhu klesá cena plynu?

Ano. Ceny plynu už dramaticky klesly, současná úroveň odpovídá listopadu 2021. Ve druhé polovině roku by se i toto už mohlo začít projevovat v cenách tepla. Dnes jsme na úrovni 65 eur za megawatthodinu, navíc posiluje koruna vůči euru, což se také pozitivně promítá.

Pokles cen plynu je dán tím, že je teplo a větrno. Pokud by se zase udělalo mrazivo a nevětrno, ceny znovu poletí nahoru. Teď jsou ale také v Evropě prakticky naplněné zásobníky plynu, i Česko od 22. prosince do současnosti zásobníky plní. Už není plyn kam dávat. A to tlačí cenu dolů. Pokud by to vydrželo a zima byla velmi mírná, tak by se to ve druhém pololetí zohlednit v cenách pro zákazníky mělo.