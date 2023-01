Plyn zlevňuje, lidé to většinou poznají za rok

Na dotaz, zda by bylo možné očekávat pro domácnosti zlevnění pod vládou stanovený strop 3000 Kč za MWh plynu s DPH odpověděl: „To by byl velmi optimistický předpoklad, ale zcela to nevylučuji.“

„Drtivá většina zákazníků tak bude celý rok chráněna cenovým stropem. Na burze to není natolik citelný pokles, aby to pomohlo cenový strop prorazit,“ dodal Gavor. K ceně na burze je podle něj třeba připočíst další položky ve výši až desítek eur a také regulovanou část.

Gavorovi se ale krok vlády nelíbí. „Je to poněkud nešťastné. Vláda to zdůvodnila tím, že spotové ceny jsou pro nepoučené domácnosti nebezpečný produkt, protože v době poklesu cen jsou sice výhodné, ale v okamžiku náhlého růstu by se lidé dostali do problémů. Pro poučené zákazníky ale spotový produkt do portfolia patří,“ prohlásil.