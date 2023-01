Teplo pomohlo doplnit zásobníky plynu

Zemní plyn do Česka fyzicky teče přes Horu Svaté Kateřiny, Brandov a Waidhaus, což jsou toky z Německa a jedná se o plyn norský nebo ze zámoří. „V některých dnech teče do Česka i přes Lanžhot plyn původem z Ruska,“ upřesnil Macenauer. Odhaduje, že množství plynu v zásobnících bude během topné sezony kolísavě ubývat.

„Pokud nebude v Evropě výrazná zima, což by vedlo ke zvyšování spotřeby tepla a tím zemního plynu v plynových zdrojích, a nenastanou delší období bezvětří, což má velký vliv na výrobu elektřiny ve větrných parcích, které jsou velmi výrazné především v Německu, či sníženého osvitu s vlivem na výrobu elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách. To by vedlo k větší potřebě vyrábět ze zemního plynu elektřinu,“ poznamenal Macenauer.

Na fakturách se ale lidem aktuální zlevnění bezprostředně neprojeví. Obchodníci nakupují plyn s předstihem a ceníky upravují naopak se zpožděním. Pokud by se však současné nižší ceny udržely, dávalo by to naději na možné zlevnění plynu i elektřiny do budoucna.