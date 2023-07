Šéf OSN nabízí Putinovi za prodloužení obilné dohody ústupek ohledně SWIFTu

Guterres poslal podle mluvčího OSN Stéphana Dujarrica dopis Putinovi v úterý. Navrhuje, že by došlo k prodloužení obilné dohody, takže by se obilí z Ukrajiny mohlo několik dalších měsíců vyvážet přes Černé moře, aniž by to Moskva, jež na Ukrajinu už více než rok vojensky útočí, blokovala. Zároveň by také Rusko mohlo vyvážet do zahraničí své vlastní obilí a hnojiva.