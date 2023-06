RegioJet loni dosáhl rekordních tržeb

„Dosáhli jsme lepších čísel i než v roce 2019. Sice z vlaků ubyli byznys cestující, ale díky novým linkám, třeba v Ústeckém kraji nebo lince z Brna do Ostravy a Bohumína, se nám obrat zvýšil. Covid nás nezastavil,“ řekl Jančura.

Dlouhodobě cestuje nejvíce lidí na nejstarší lince z Prahy na Ostravsko a do Košic, loni ji využilo 2,6 milionu cestujících. Nejrychlejší růst zaznamenala linka z Prahy přes Brno a Vídeň do Budapešti, a to o 150 procent na 650 000 cestujících.