Řízek v chlebu. RegioJet láká ve spojích do Chorvatska na speciální menu

V návaznosti na vlakové spoje nabízí dopravce možnost rezervace autobusových spojů do dalších destinací na jadranském pobřeží od Makarské, přes Krk, Pulu, Zadar či Split.

Jedním z lákadel je podle manažerky společnosti Terezy Ptáčkové servis na palubě vlaků. Vedle sushi, salátu, kuřecího wrapu či croissantu, které si lidé mohou předobjednat při rezervaci jízdenky, budou na palubě spojů do Chorvatska i speciality.

RegioJet poprvé vyrazil vlakem do Chorvatska v létě roku 2020. Aktuálně je podle Ptáčkové obsazena více než třetina spojů. Ty by měly jezdit do konce září.