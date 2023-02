Jančura: Chci novou cestu v hoteliérství

V Rakousku jste otevřel již druhý hotel pod značkou RegioJet. Co vás k tomu vedlo?

Byl to úspěch našeho prvního hotelu a jeho koncepce, což je vlastně hledání budoucnosti pohostinství. Protože problém v celé Evropě je, že lidé nechtějí pracovat v pohostinství, je to práce od nevidím do nevidím. Takže jsme hledali, jak to udělat fajn pro hosty a zároveň i pro zaměstnance. Tady pracují na krátké směny 6,5 hodiny denně, hosté se obsluhují nápoji během celého dne sami.

Dohlížíte na rozjezd provozu na místě, podobně jako u prvního hotelu?

Ano, jsem v Rakousku, přejíždím mezi oběma hotely.

Jak to tam vypadá s podmínkami pro lyžaře? I Alpy letos trápí nedostatek sněhu…

Je pravda, že v celé Evropě chyběl sníh, ale tady byl. Vybírám hotely, které jsou minimálně v nadmořské výšce české Sněžky, kde je blízko lyžování, mezi 2000 a 3000 metry nad mořem. Aby byl sníh nejen na sjezdovkách, ale i jinde, protože je dobré pro psychiku, když je všechno bílé. Lidé nechtějí vidět ponurou nehezkou krajinu, která v zimě není zelená, ale spíš hnědá.

Nový hotel se nachází pod nejvyšším rakouským ledovcem Pitztal. Ubytovaných tu začátkem roku bylo kolem 40 hostů, týdny po svátcích byly slabší, když skončily v Německu prázdniny. Ale ty následující týdny už máme zase skoro plno. Také jako obvykle se už rychle plní termíny na jarní prázdniny, protože to mají prázdniny nejen děti v Česku, ale celé Evropě.

Baví vás na hoteliérství především samotný byznys, nebo i ty vedlejší efekty, že můžete být v přírodě v Alpách? Lyžujete?

Miluji hory a lyžování, takže to byl samozřejmě spouštěcí impulz. A také mě baví a dodává mi energii hledání té cesty, protože hotely se prodávají v Rakousku velmi levně, rodiny majitelů jsou unavené, chybějí zaměstnanci.

Vybírám nádherná místa, které milují i Češi, protože primárně chci, aby sem jezdili zejména Češi a Slováci. I proto máme pivo za dvě eura (48 Kč), tedy za české ceny. Sjezdovky jsou zde kvalitní, ale levnější než jiné v okolí.

Jdu cestou jako kdysi s vlaky RegioJet. Chci nabídnout dobrý servis, ale aby s ním nebylo zase tolik práce a bylo to vstřícné k zaměstnancům.

Rozhlížíte se ještě po dalším hotelu? Pokud vím, těch nemovitostí již máte více, kolik jste do nich investoval?

Nevím. Je to takové romantické podnikání, ale teď jsem docela unavený z otevírání nového hotelu, na jaře a v létě nás čeká velká rekonstrukce. To podnikání je na druhou stranu dost náročné. Uvidím, zda budu mít chuť ještě na něco dalšího.

Vedle dvou hotelů vlastní firma ještě několik chalup pro skupiny a penziony v Rakousku a Česku, dohromady šlo o investice za více než 150 milionů korun.

Plánoval jste také vlakové spojení RegioJet do Alp. Jak to s ním vypadá?

Problém je, že máme pozdní dodávky lokomotiv. Kvůli tomu, že v Evropě je obecně jejich nedostatek. Ačkoli už máme vagony, nebyli jsme schopni pro letošek zajistit provoz. Takže jsme byli nuceni rozjezd posunout o rok. Pro začátek je plán jezdit dvakrát týdně.

Kam vlaky pojedou?

Budou to v podstatě celé rakouské Alpy. Plánujeme, že vlak se rozdělí do dvou částí. Jedna pojede do Korutan, druhá do oblasti Kaprunu, Kitzbühelu, Stubaie.

Když mluvíme o tradičnímu byznysu RegioJetu, tedy vlakové a autobusové dopravě, tak tam jste loni za tři čtvrtletí dosáhli rekordních tržeb přes 2,5 miliardy korun. Čemu za to vděčíte?

Souvisí to s tím, že jsme začali jezdit na třech dotovaných linkách, kde se od covidu objemy přepravy zvedly. To jsou Brno – Bohumín, Kolín – Ústí nad Labem a regionální spoje pro Ústecký kraj. Jinak v Česku jezdíme bez dotací linky Praha, Ostrava, Brno, Vídeň. To už je vše, co se zde dá bez dotací jezdit.

Nedávno jste získali osvědčení pro osobní železniční dopravu v Německu. Co to pro firmu znamená? Máte nějaký konkrétní plán kam a kdy jezdit?

V horizontu několika let máme v plánu rozvíjet nové linky nejen s cílovou destinací v Německu, ale také spoje jedoucí přes Německo dále do západní Evropy.

Česko sužuje rekordní inflace. Loni jste navyšovali jízdné zhruba o 15 procent, v jakém řádu si myslíte, že budete muset zdražit letos?

Předpokládám, že to bude o 10 či 15 procent, z důvodu růstu nákladů především na energie. Ale dopravce může zvedat ceny jen tolik, kolik mu dovolí trh. Nicméně si myslím, že všichni hráči budou muset zdražovat v podobném rozsahu.