Putin slíbil dodat do Číny více plynu

Rusko hodlá zvýšit export plynu do Číny a dodat jí do roku 2030 nejméně 98 miliard metrů krychlových zemního plynu plus 100 milionů tun zkapalněného plynu. V úterý to prohlásil podle tiskových agentur ruský prezident Vladimir Putin, který v Moskvě druhým dnem jednal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Foto: Sputnik, Reuters Čínský prezident Si Ťin-pching (vlevo) a jeho ruský protějšek Vladimir Putin