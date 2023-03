Gazprom: Sílou Sibiře odteklo do Číny rekordní množství plynu za den

Rusko už několik let usiluje o zvýšení dodávek plynu do Číny. Vývoz plynu do západních zemí prudce klesl po loňské invazi ruských sil na Ukrajinu, po které Západ uvalil na Rusko sérii obchodních i diplomatických sankcí.

Loni dosáhly dodávky suroviny plynovodem Síla Sibiře z ruského Dálného východu do Číny maxima 15,5 miliardy metrů krychlových. Do roku 2025 hodlá Moskva prostřednictvím této infrastruktury znásobit export 2,5krát na 38 miliard metrů krychlových ročně. Putin v článku, který Kreml zveřejnil v neděli večer, označil plynovod Síla Sibiře za „obchod století“.

Moskva a Peking by mohly brzy dokončit gigantický projekt „Síla Sibiře 2“. Tento plynovod povede z Ruska přes Mongolsko do provincie Sin-ťiang na severozápadě Číny. Měl by mít kapacitu 50 miliard metrů krychlových ročně, což je téměř tolik jako podmořský plynovod Nord Stream z Ruska do Německa. Jeho kapacita činí 55 miliard metrů krychlových za rok, po sabotáži z loňského září je ale mimo provoz.