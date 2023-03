Prodej bytů stojí, majitelé ale nezlevňují

„Ještě před rokem přišlo na byt v jednom dni i dvacet zájemců. Okoukli to a pak řešili financování. Dnes na prohlídku přijde pět lidí, dva mají už předem vyřízenou hypotéku a tři hotovost. Aukce se už nedělají,“ dodala Jana, která je makléřkou deset let a patří v síti k těm s nejlepšími referencemi.

Loni na podzim prodala poslední byt – panelákové dva plus jedna v pražských Malešicích za 5,2 milionu. A to až po stotisícové slevě. Všehovšudy organizovala v bytě čtyři prohlídky. Dva zájemci byli vážní. Kupec nakonec platil v hotovosti.

I to dokládá, že cena příliš neklesla, protože nedaleko odtud velikostně podobný byt, byť v cihle, se v roce 2020 prodal za 4,9 milionu, rovněž v hotovosti.

Další zkušený makléř potvrdil, že i na panelákový byt jedna plus jedna v Praze-Hloubětíně za nabídkovou cenu 3,9 milionu se teď trousí pár lidí týdně. Prodávající ale slevit nehodlá a zatím ani nepotřebuje.

„První stovky domácností, jimž se blíží konec zafixovaného nižšího úroku, už se na nás obracely v průběhu listopadu a prosince. Nejčastěji poptávají levnější bydlení v podobné lokalitě, které by za svůj stávající byt zatížený úvěrem dokázaly vyměnit,“ potvrdil ředitel M&M Reality Zdeněk Václavek.

„Nebude to tak horké. Kdo koupil chalupu za covidu, tedy draze, tak to po dvou letech prostě prodávat nebude, už kvůli dani. Mohou se sice objevit individuální případy, kdy se vlastníci dostanou do nesnází, ale nečekám nic masivního,“ míní Jana, která se minulý rok věnovala rekreačním nemovitostem například na Šumavě.