Proč by mělo stát za poškozením Nord Streamu Rusko? Chce Evropu znejistit, míní expert

„Je to nejpravděpodobnější možnost z pohledu toho, kdo mohl nejvíc získat a ztratit, “ řekl Novinkám Jirušek, proč si myslí, že odpovědnost za poničené plynovody nese Moskva.

Podle Jiruška si Rusko s tím, že by se na něj přišlo, hlavu příliš lámat nemusí. „Už teď jsou v konfliktu se Západem, takže nemají co ztratit,“ sdělil Novinkám. Rusko také podle něj jistě přijde s vysvětlením, které uspokojí lidi, kteří stojí na jeho straně. „Rusové se budou vymlouvat, vymyslí odůvodnění, které má určitou logiku a je možné,“ předvídá Jirušek.

Přerušení hlavní linky, kterou se ruský plyn dostával do Evropy, podle Jiruška nutně neznamená úplné znemožnění dodávek této komodity do Česka. „Až do roku 2011, kdy byl spuštěn Nord Stream 1, k nám proudil ruský plyn jinak. Existují i další cesty,“ uvedl.