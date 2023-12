Pražské croblihy končí, oznámil majitel Oh Deer Bakery

„Před rokem jsem udělal špatné rozhodnutí, že přenechám výrobu. Byl jsem unavený, zničený, vyhořelý až do základu a tohle mi přišlo jako fajn řešení. Bohužel to drhlo. V posledních týdnech to vyvrcholilo nespočtem zpráv od vás, které nebylo vůbec fajn číst,“ napsal v úvodu facebookového příspěvku Vašek.