Poplatek za obnovitelné zdroje budou opět platit domácnosti

Za každou spotřebovanou megawatthodinu tak budou domácnosti a firmy znovu platit poplatek ve výši 599 korun. Stát k tomuto kroku přistoupil kvůli klesajícím cenám energií, tedy s odůvodněním, že úleva už není potřeba.

„Pokud hradíte ve 100 procentech obnovitelné zdroje, tak je to plošné opatřené, které se dotýká těch, kteří to potřebují, tak těch, kteří to nepotřebují,“ řekl ministr Stanjura.

Rodiny, který by to mohlo dostat do tíživé situace, mohou podle něj využít jiné formy podpory, například příspěvku na bydlení.

Premiér Petr Fiala (ODS) nepřepokládá, že by návrat k poplatku měl nějaké „dramatické“ dopady na domácnosti a firmy.

„Musíme si uvědomit, že loňský i letošní rok byly v mnoha směrech mimořádné. Ceny energií vystoupily do nepředstavitelných výšin. My jsme na to reagovali,“ osvětlil důvody Fiala.

„Teď jdou ceny energií dolů a podle vyjádření většiny expertů by pokles měl pokračovat. To je důvod, aby stát a daňoví poplatníci přestali dotovat ceny, jak tomu bylo dosud. Nepředpokládá se dramatický dopad na domácnosti nebo firmy,“ dodal.

K opatření, kdy došlo k odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje pro veřejnost a převzal je na stát, vláda přistoupila vloni na podzim kvůli vysokým cenám energií.

Úleva platí od loňského října do konce letošního roku. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé.

Pokud by byly rozděleny platby stejně jako v předchozích letech, platila by průměrná domácnost za energie navíc kolem 1800 korun za rok.

„Pokud se jedná o firmy, dochází k navýšení na zákonné minimum, to znamená, tam je to stejné, 490 korun bez DPH, pokud nejsou v rezervačním režimu,“ doplnil Síkela.

Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun.