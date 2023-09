Řekněte si o slevu na energie, můžete ušetřit tisíce ročně

„Když jsem viděl, že ceny na trhu už jsou jinde, rozhodl jsem se před prázdninami ke změně. Vybral jsem jiného dodavatele a minulý týden mi volala paní z ČEZ s tím, že mi dá indivi­duální nabídku. Dostal jsem cenu 1550 korun za megawatthodinu bez daně s roční fixací. To byla sleva skoro o polovinu,“ řekl Právu Grund.

Nabízená sleva 300 korun bez daně, tedy 363 korun s daní, by při běžné roční spotřebě 1800 kubíků plynu znamenala úsporu přes 6800 korun, tedy asi 15 procent.

Grundův případ není výjimečný. Také uživatel pod jménem Sejk na síti X, dříve známé jako Twitter, uvedl, že u Pražské plynárenské dostal před pár týdny nabídku na plyn za 1550 korun za megawatthodinu bez daně. „Firma se snažila zabránit výpovědi smlouvy, tak nabídla před pár dny 1450 korun bez DPH s fixací do konce roku 2024,“ napsal. Fixaci do konce příštího roku přitom firma standardně nabízí s cenou 1690 Kč za MWh, a to ještě bez DPH.