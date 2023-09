Pomalu, ale přece. Některé potraviny v obchodech viditelně zlevňují

V lednu se průměrná cena 250 g másla v obchodech blížila 66 korunám, začátkem září už to bylo „jen“ kolem 49,5 Kč. To odpovídá zlevnění přibližně o čtvrtinu. V srpnu byla cena dokonce ještě nižší (48 Kč).

Hladká mouka zlevnila o 3,15 Kč, což v procentuálním vyjádření značí už trochu větší pokles, a sice o 13 procent. Levnější mouka se však zatím nepropsala do ceny pečiva. Půl kila konzumního chleba totiž stojí prakticky skoro stejně jako v lednu, ukazují data ČSÚ, která statistici sbírají jednorázově v terénu, a to zpravidla ve druhém týdnu v měsíci.

„Za tím skokem byly výkyvy počasí, hlavně sucho i pozdější nástup jara, takže byly nižší výnosy. Navíc v Česku trochu klesly oseté plochy. Podzimní sklizeň to bude mírně korigovat, ale určitě to nebude tak, jak jsme byli zvyklí v minulosti,“ konstatoval Pýcha.

Celkové zlevňování potravin by každopádně mělo pokračovat i v následujících měsících, tvrdí někteří analytici a ekonomové, a to na základě klesajících cen výrobců v zemědělství, kde evidují pokles už čtyři měsíce v řadě. V srpnu ceny zemědělských výrobců prohloubily meziroční pokles o 16,4 procenta.

A podobně to vidí také analytik Raiffeisenbank Martin Kron. „Z těchto čísel lze vyvodit, že ceny potravin by měly dále přispívat k nižší inflaci v dalších měsících. Pokud by tomu tak nebylo, tak ve sporu o tom, zda za vysoké ceny potravin jsou zodpovědní spíše zemědělci, zpracovatelé, či obchodníci, o čemž se ve veřejném prostoru horečně diskutovalo, by zemědělci z této otázky vypadli,“ uvedl.