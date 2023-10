Pohonné hmoty zlevnily

Pokles cen je podle analytika XTB Tomáše Cverny zejména výsledkem uvolnění napětí na ropných trzích a poklesu ceny ropy Brent, což analytik dává do souvislosti s pozdržením pozemního útoku v Pásmu Gazy. Vedle toho upozorňuje také na zlevňování paliv na burze v Rotterdamu. Výraznějšímu poklesu cen pohonných hmot naopak podle Cverny zabránila oslabující koruna.

Mírné zlevňování paliv by v Česku mělo podle analytiků pokračovat i v následujících dnech. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska by se měla projevit hlavně nedávná korekce cen ropy. „Zlevňování bude opět o něco výraznější u benzinu. Jeho cena by mohla spadnout příští týden opět o nižší desítky haléřů. Cena nafty bude padat pomaleji, s přicházející zimou opět roste poptávka po ní na topné účely,“ uvedl Lajsek. Zároveň však upozornil, že případná eskalace na Blízkém východě může zlevňování pohonných hmot rychle zastavit.