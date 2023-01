Pohonné hmoty opět zdražily

V příštím týdnu očekávají experti pokračování růstu cen paliv. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček upozorňuje především na další zdražování ropy a také zvyšování velkoobchodních cen paliv v Evropě. „Benzin by opět mohl zdražovat rychleji, a cena benzinu i nafty by se tak mohla brzy vyrovnat,“ odhaduje Tyleček. Od silnějšího růstu cen podle něj ještě chrání řidiče silná česká koruna.

Další růst cen předpokládá i Lajsek. Podle něj bude efekt silné české koruny postupně slábnout a zároveň by dále měly růst marže obchodníků. Zdražování Lajsek přitom očekává i u nafty, a to kvůli blížícímu se embargu na dovoz ruských pohonných hmot do EU. „V podstatném zdražení by však pohonným hmotám mohly zabránit obavy o globální recesi,“ dodal Lajsek.