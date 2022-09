Plyn by měl v sobotu Nord Streamem 1 znovu proudit, ukazují záznamy

Moskva v červnu snížila dodávky plynovodem Nord Stream 1 do Německa na 40 procent kapacity a v červenci na 20 procent. Zdůvodnila to problémy s údržbou a sankcemi, které podle ní brání návratu a instalaci plynové turbíny. Snížený tok plynovodem zkomplikoval celé Evropě snahu získat dostatek plynu na zimu.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Z Německa jsou na něj navázány plynovody do dalších zemí, včetně České republiky. Maximální kapacita je až 167 milionů metrů krychlových plynu za den, po obnovení by dodávky měly činit nejvýše 33 milionů metrů krychlových denně.