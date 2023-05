Omluvte se, vyzval svaz obchodu Nekulu kvůli vinění řetězců z růstu cen potravin

Ministr dříve kritizoval například růst cen cukru nebo vajec. Mluvil mimo jiné o tom, že ceny vypadají, jako by obchodníci sami museli nosnice přikrmovat na pultech obchodů. Sám se také kvůli cenám vajec nebo cukru obrátil na ÚOHS.

Antimonopolní úřad zahájil prověřování cen základních potravin z vlastního rozhodnutí poté, co loni na podzim začaly rychle růst. Sledoval ceny mléka, másla, vajec, mouky a kuřecího masa. Oslovil více než 200 firem ze všech částí výrobního řetězce. Podle prezentovaných závěrů je u všech pěti komodit nejvyšší marže ve výrobně-obchodním řetězci na straně prvovýrobců. Rostoucí ceny vstupů, tedy například energií nebo dopravy, ale do vlastní marže promítly všechny části řetězce.

Prouza zveřejnění závěrů úřadu považuje za ukončení diskuse o cenách potravin. „Prokázal to, co jsme říkali od počátku – že obchody nejsou viníkem rychlého růstu cen potravin v České republice. Po dnešku by mělo být každému jasné, že na kritické situaci posledního roku a půl masivně vydělaly velké české agroskupiny. A pevně doufám, že se za své chování veřejnosti omluví tím jediným možným způsobem – rychlým zlevněním potravin a vrácením alespoň části svých nadsazených zisků zákazníkům,“ uvedl.