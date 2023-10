Omezená bytová výstavba bude brzdit pokles cen nových bytů, míní odborníci

Řešením ke zlepšení situace by přitom podle nezávislého realitního investora Libora Váky mohly být kromě reformy povolovacích procesů také větší investice do dalších regionů mimo Prahu a Středočeský kraj. „Zde lze původní objekty využit k přestavbám na bytové jednotky. To znamená nejen urychlení výstavby, nižší náklady na vybudování nového bydlení, celkovou revitalizaci území, ale i snížení energetické náročnosti budovy,“ řekl Váka.