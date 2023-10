Stavebnictví v srpnu meziročně mírně kleslo

Hlavní brzdou odvětví zůstává podle něj nedostatek nových zakázek. Zejména je to patrné v případě soukromého sektoru, který se v časech stagnující ekonomiky do nové výstavby nijak nehrne. „Je to vidět jak na komerční výstavbě, tak i té bytové. Svoji negativní roli sehrávají i vysoké ceny stavebních materiálů, které přetrvávají navzdory faktu, že jejich výrobci musejí stále omezovat v důsledku nižší poptávky svoji produkci,“ vysvětlil.