Odbory chystají do prázdnin čtyři protesty proti konsolidačnímu balíčku

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden po jednání vládních politiků s odboráři řekl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Podle Středuly by „moudrá vláda“ připomínky k balíčku posoudila a zohlednila. Vláda by měla soubor desítek novel k ozdravení financí projednávat 28. června. Poté ho pošle do Sněmovny. Odboroví předáci a předačky se pak chtějí soustředit na jednání s poslanci a poslankyněmi, aby podobu balíčku změnili. Jednat chtějí s opozičními i koaličními zákonodárci.