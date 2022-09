Němečtí odběratelé chtěli koupit plyn přes uzavřený Nord Stream 1

Velcí odběratelé zemního plynu v Německu si krátce zarezervovali kapacitu na odběr suroviny z Ruska přes podmořský plynovod Nord Stream 1, který je od konce srpna uzavřený. V pondělí to uvedla agentura Reuters. Není ale jasné, co zájem těchto firem vyvolalo, když Rusko nijak nenaznačilo, že by se chystalo dodávky plynu v dohledné době obnovit.

Foto: Hannibal Hanschke, Reuters Trubky plynovodu Nord Stream 1 v německém Lubminu.