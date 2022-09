Vývoz plynu z Ruska do EU letos klesne o třetinu

Vývoz plynu z Ruska do Evropské unie v letošním roce klesne o 50 miliard metrů krychlových, což je třetina loňského objemu 150 miliard metrů krychlových. Podle agentury Interfax to ve čtvrtek řekl místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Rusko dodává plyn do EU zejména podmořským plynovodem Nord Stream 1, ten je ale od konce srpna mimo provoz.

Foto: Profimedia.cz Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak