Na vídeňské letiště pojedou z Brna přímé vlaky

Vlaky z Brna na vídeňské letiště se rozjedou s novým jízdním řádem. „Od 12. prosince 2022 do 19. února 2023 bude jezdit jeden ranní vlak do Vídně a večerní zpět do Brna každé pondělí, středu, pátek a neděli s výjimkou dvou svátečních dní, tedy 25. prosince a Nového roku. V období od 20. února do 10. června příštího roku bude toto spojení fungovat denně. Souhrnně půjde v tomto zkušebním provozu o 299 samostatných jízd s celkovým dopravním výkonem 49 933 vlakových kilometrů,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).