MPSV navrhne zohledňovat při valorizaci penzí jen dvě třetiny inflace

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje, aby valorizace důchodů už nezohledňovala celou inflaci, ale jen její dvě třetiny. Nová pravidla by měla platit od ledna příštího roku, a to minimálně další dva roky. Uvedla to Česká televize (ČT). Vláda chce dohodu na zpomalení růstu důchodů oficiálně představit během několika týdnů.

