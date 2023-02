Penze od června opět vzrostou

Penzistům letos v létě opět vzrostou důchody o mimořádnou valorizaci. Mělo by to být od června. Pro ČTK to uvedl ministr práce Marian Jurečka. Podrobnosti, včetně toho, o jakou částku se bude jednat, zveřejní příští týden.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr práce Marian Jurečka