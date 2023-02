Do důchodu v 68? Týkat se to bude lidí mladších čtyřiceti, uklidňuje Pekarová Adamová

„Bez reformy bychom dospěli k tomu, že by na důchody nebylo,“ řekla v neděli v Partii na CNN Prima News Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Připustila proto podobně jako v minulých dnech resort ministerstva práce a sociálních věcí pozdější odchod do důchodu. Až v 68 by podle ní šli do penze ale jen lidé, kteří jsou mladší 40 let.

Foto: Novinky PoliTalk Markéta Pekarová Adamová