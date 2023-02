Růst penzí může zpomalit

„Budeme připravovat v letošním roce i před celkovým balíkem důchodové reformy materiál, který by měl upravit legislativní podmínky valorizace – ať už řádné, nebo mimořádné,“ řekl ministr.

Jurečka zmínil i návrat k mírnějšímu navyšování, o třetinu růstu reálné mzdy místo o polovinu. Doporučila to kvůli zadlužování státu i Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Podle rady by se měl při valorizaci brát v potaz i pokles reálných mezd. Do navýšení penzí by se růst výdělků pak promítal až po dorovnání mzdového propadu, radí NERV.