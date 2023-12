Moody's zhoršila výhled úvěrového ratingu Číny ze stabilního na negativní

Americká ratingová agentura Moody's Investors Service zhoršila výhled ratingu Číny ze stabilního na negativní. To znamená, že by v dohledné době mohla snížit i samotný rating. Agentura odkazuje na nižší hospodářský růst Číny ve střednědobém výhledu a na problémy v sektoru nemovitostí. Uvedla to ve své úterní zprávě. Hlavní rating agentura ponechala na stupni A1.

Foto: Florence Lo, Reuters Ilustrační foto

Článek V letech 2024 a 2025 Moody's očekává růst čínské ekonomiky o čtyři procenta. Čínské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že zhoršení výhledu jej zklamalo, informuje agentura Reuters. Čína má po Spojených státech druhou největší ekonomiku na světě. Snížení výhledu na negativní odráží sílící názor agentury, že čínské úřady budou muset poskytovat finanční podporu zadluženým místním samosprávám a státním firmám. To podle agentury představuje rozsáhlá rizika pro fiskální, ekonomickou a institucionální sílu Číny. „Změna výhledu také odráží zvýšená rizika spojená se strukturálním a trvale nižším střednědobým hospodářským růstem a s neustálým poklesem v sektoru nemovitostí,“ uvádí Moody's. „Obavy agentury Moody's ohledně výhledu růstu čínské ekonomiky, fiskální udržitelnosti a dalších aspektů jsou zbytečné,“ uvedlo čínské ministerstvo financí. Čínská ekonomika se stále zcela nezotavila z útlumu způsobeného pandemií covidu-19. Na čínské hospodářství doléhá vedle krize na trhu s bydlením i zadlužení místních vlád a slabý globální růst. Vládní podpůrná opatření situaci změnila jen málo, a tak Peking úřady tlačí k dalším stimulům, poznamenal Reuters. V letošním roce je čínská ekonomika podle Moody's na cestě k dosažení vládního cíle pětiprocentního růstu hrubého domácího produktu (HDP). V letech 2026 až 2030 očekává ratingová agentura zpomalení ročního tempa hospodářského růstu Číny v průměru na 3,8 procenta. Čínská vláda chystá pomoc zadlužené realitní firmě Country Garden