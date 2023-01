McDonald's odejde z Kazachstánu, nesehnal náhradu za ruské maso

McDonald’s působí v Kazachstánu teprve šest let. Ve 20milionové zemi sousedící na severu s Ruskem provozuje celkem 24 restaurací. Jejich tamní provozovatel TOO Food Solutions KZ ale už v listopadu pozastavil provoz kvůli problémům se zásobováním.

To představovalo pro podnik velký problém, neboť nedokázal sehnat alternativní dodávky masa do burgerů od místních ani evropských dodavatelů. To by s sebou neslo vyšší ceny a náklady na přepravu, což by pro podnik znamenalo ztrátu. McDonald's se ke zprávě odmítl vyjádřit.